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謝爾頓籲聯儲局與白宮加強合作



美國總統特朗普擬提名謝爾頓(Judy Shelton)填補聯儲局理事空缺。謝爾頓呼籲儲局與白宮更緊密合作。外界相信，儲局與白宮合作將會顛覆聯儲局目前的貨幣政策操作。

聯邦快遞上季利潤遜預期 市後股價跌8%



美國聯邦快遞(FedEx)第一季淨利潤按年跌10.78%，每股經調整盈利遜預期，收入則持平。市後時段股價滑落8%。

沙地石油生產快將復原 布油跌6.5%



沙地阿拉伯能源部長披露，當地遇襲的石油設施最快本月底回復正常生產，較預期早，消息拖累紐約期油收市跌5.7%，倫敦布蘭特期油跌6.5%。另外，沙地阿美上市計劃不受延誤，預期12個月內上市。

布油重挫6.5% 美股反覆溫和高收



油價大跌拖低能源股，美股道指早段曾跌92點；但市場憧憬聯儲局本周減息，加上特朗普向記者暗示，中美可能很快達成雙邊貿易協定，都為美股帶來支持，道指反覆以全日最高位收市，倒升33點或0.13%；標指漲0.26%；納指則升0.40%。標普500能源板塊下滑1.52%，油股埃克森美孚股價回落0.76%。波音抽高1.41%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國工業生產8月升0.6%，勝預期。NAHB樓市信心指數9月漲1點，報68。

￭ 聯儲局本港周四凌晨2時公布議息決定，市場預期減息0.25厘，聯邦基金利率範圍降至1.75至2厘。

￭ 聯儲局周二回購530億美元，周三繼續。回購等同向市場注入資金。

￭ 美元先升後跌，兌歐羅尾段挫0.63%；美滙指數跌0.38%，報98.23。

￭ 紐約期金收市升0.1%，每盎斯報1513.4美元。

￭ 英國股市收跌0.01%；德股倒退0.06%；法股上揚0.24%。

￭ 中國7月減持20億美元美國國債，持有額降為1.11萬億，創2017年4月以來最低。

￭ 人民銀行授權中國銀行馬尼拉分行擔任菲律賓人民幣業務清算行。上半年，中行跨境人民幣清算量達212.67萬億元，按年增22.64%，續保全球第一。

【新股追蹤】百威亞太招股 3030元入場



全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)重啟分拆的百威亞太(01876)周三起招股，下周一截止認購，入場費3030.23元。。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26841點，較昨日恒指收市高水51點。

￭ ADR港股比例指數報26669點，較港低121點。

￭ 穆迪將滙豐、恒生(00011)外幣存款評級展望降至「負面」。