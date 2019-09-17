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今日 16:34 中國財經

中國首8月ODI增2.7%

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中國商務部公布，今年1月至8月，內地對外非金融類直接投資(ODI)累計4930.9億元(人民幣．下同)，按年增長2.7%。

商務部稱，首8個月，中國對外投資合作保持穩步有序發展。

期內，中國境內投資者共對全球159個國家和地區的4659家境外企業，進行了非金融類直接投資。當中，對外承包工程完成營業額6214.9億元，按年增長0.9%，新簽合同額8827.5億元；對外勞務合作派出各類勞務人員32.5萬人，較去年同期增加1.6萬人，8月底在外各類勞務人員99.9萬人，較上年同期增加5000人。

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