熱門：

今日 13:25 中國財經

A股午後挫逾1% 滬指失3000關

放大圖片

內地股市午後下挫逾1%。

上證指數現報2992點，挫38點或1.27%，最高見2991點，挫39點或1.31%，成交1434.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9744點，挫173點或1.75%，低見9738點，挫179點或1.81%，成交2199.46億元。

滬深300指數報3910點，挫47點或1.2%；創業板指數報1681點，挫32點或1.92%。

各板塊幾乎全線走軟，石油股挫逾2%；鋼鐵、有色金屬、煤炭、水泥、化工、金融、電力、房地產股挫逾1%；僅得釀酒、造船股則靠穩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。