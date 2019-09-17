中國財經

內地股市午後下挫逾1%。

上證指數現報2992點，挫38點或1.27%，最高見2991點，挫39點或1.31%，成交1434.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9744點，挫173點或1.75%，低見9738點，挫179點或1.81%，成交2199.46億元。

滬深300指數報3910點，挫47點或1.2%；創業板指數報1681點，挫32點或1.92%。

各板塊幾乎全線走軟，石油股挫逾2%；鋼鐵、有色金屬、煤炭、水泥、化工、金融、電力、房地產股挫逾1%；僅得釀酒、造船股則靠穩。