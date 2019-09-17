熱門：

今日 09:58 中國財經

財政部副部長明率團訪美為經貿磋商準備

放大圖片

新華社報道，應美方邀請，中央財辦副主任及財政部副部長廖岷將於星期三率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。