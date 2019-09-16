熱門：

今日 18:04 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨走增至9.4億 買工行 沽騰訊招行港交所

放大圖片

油價急升，加上內地上月經濟數據遠差預期，港股上周五收近一個半月高後，今日回吐228點，兩萬七失而復得。

北水今日重啟，惟淨走擴大，由假前的1.8億元，增加至9.35億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)為今日淨流入最多個股，全日淨入1.87億元，但招行(03968)及建行(00939)全日分別有3.99億及3.1億元淨走。

科技股方面，中芯(00981)有1.58億元淨買，金山(03888)也有1.26億元淨入，舜宇(02382)也錄1.13億元淨買；但騰訊(00700)錄4.06億元淨走，為今日北水最多淨走個股；中興(00763)也錄3712萬元淨走。

吉利(00175)雖日包尾藍籌，全日仍錄1.46億元淨買；油價急升，中石油(00857)也錄9935萬元淨買；南方能源(01573)則錄2812萬元淨入，而神華(01088)則有693萬元淨買。

不過，港交所(00388)全日錄3.29億元淨沽；萬洲(00288)亦錄1.21億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、招行、騰訊、中石油、中芯、港交所、金山、吉利及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、南方能源、中興、舜宇、中芯、神華、港交所、工行、中生製藥及建行。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。