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今日 15:06 中國財經

任正非:華為首8月收入增兩成利潤持平

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中國電訊設備製造商華為創辦人任正非接受《經濟學人》訪問時表示，華為今年1至8月，收入累計增長19.7%，利潤和去年持平，沒有增長。

訪問內容在華為「心聲社區」發布。任正非表示，期內收入增長率遞減，年初約30%，年中是23%，8月進一步降至19.7%。他並解釋，利潤沒有增長，主要是戰略投入在大幅度增加，華為增加幾千名員工，都是高素質人才，修補公司被美國列入實體清單所擊穿的「洞」。

他稱，網絡的「洞」已經補完，公司將在9月18日發布昇騰AI集群，這是目前全世界最快的人工智能平台。

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