中國財經

上證指數午後偏軟，現跌4點，深成指亦跌11點。

上證指數現報3026點，跌4點或0.15%，最低見3024點，跌6點或0.21%，成交1916.25億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9908點，跌11點或0.12%，低見9888點，跌30點或0.31%，成交2805.19億元。

滬深300指數報3952點，跌19點或0.49%；創業板指數報1712點，升2點或0.13%。

各板塊個別發展，石油股漲近4%；電力、煤炭、有色金屬、房地產、化工股靠穩；金融、水泥、鋼鐵股則偏軟。