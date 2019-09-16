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內地房地產市場好景不常，近期市場轉為追棒物業管理股，星展銀行(香港)研究部中國房地產業分析主管王丹表示，物管股防御度很強，但仍不失高增長，整個行業及上市公司盈利在未來2至3年可維持逾5%及逾30%增長，長遠亦有機會持續增長，對這行業非常看好。除了基礎物管市場規模可在15年內翻倍，內地特有的增值服務有多樣化業務，有很大增長空間，而且盈利能力高。

她說，物管市場規模4500億元人民幣，就新興行業而言足以容納很多參與者，保守估計管理面積可每年平均增長5%；行業有逾10萬家公司，近年已快速整合，頭100大公司市佔率在過去5年已由16.3%上升至38.9%，頭10大公司市佔尤其快速上升。勞工成本佔成本開支58%，但長遠並不擔憂，而管理費管制措施長遠應會放鬆，管理費有上升空間；增值服務利潤率相當高，若比重有所增加，便能支持盈利增長。

王丹說，預期仍會有更多內房分拆物業管理公司上市，由於物管股投資回報不錯，市場關注新上市時估值不太高的公司，亦關注規模大的或業態特别的分拆，而管理較多非住宅面積、同地區集中協同發展的公司，盈利會有較大潛力；市場平均市盈率22倍至23倍，視乎在管面積多寡，市盈率可介乎不足10倍至逾30倍。