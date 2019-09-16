中國財經

國家統計局公布，8月發電量6682億千瓦時，按年增長1.7%，增速較7月加快1.1個百分點。

今年首8個月，發電量4.7萬億千瓦時，增長2.8%。

8月，火電跌幅收窄，水電增速回落，風電由負轉正，核電、太陽能發電加快。其中，火電按年跌0.1%，跌幅較上月收窄1.5個百分點；水電增長1.6%，增速比上月回落4.7個百分點；風電增長13.7%，增速由負轉正，上月減少10.8%；核電、太陽能發電分別增21.2%和13.9%，分別加快3和0.7個百分點。