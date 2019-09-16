中國財經

中國8月份工業增加值、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期。

國家統計局公布，8月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，遜於市場預期的增長5.2%，增速按月回落0.4百分點。首8個月，規模以上工業增加值升5.6%，亦遜於市場預期的增長5.7%，增速較首7個月回落0.2個百分點。

首8個月，全國固定資產投資40.06萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.5%，遜於市場預期的增長5.7%，增速較首7個月回落0.2個百分點。全國房地產開發投資8.46萬億元，增長10.5%，增速比首7個月回落0.1個百分點；基礎設施投資增長4.2%，增速比首7個月加快0.4個百分點。

8月份，社會消費品零售總額3.39萬億元，按年升7.5%，增速比上月回落個0.1百分點，遜於市場預期的升7.9%。首8個月，社會消費品零售總額26.22萬億元，按年增長8.2%，增速比首7個月回落0.1個百分點，亦略遜於市場預期升8.3%。

國家統計局表示，8月份，面對複雜多變的國際經濟形勢，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念和推動高質量發展，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，加強宏觀政策逆周期調節，狠抓穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實，經濟運行保持總體平穩、穩中有進發展態勢。

國統局指出，當前國際環境不穩定不確定因素明顯增多，國內經濟結構性矛盾依然突出，經濟下行壓力加大。下一步，要繼續堅持穩中求進工作總基調，加大逆周期調節力度，狠抓政策落實，全力做好「六穩」工作，鞏固和深化改革成果，促進形成強大國內市場，確保經濟持續健康發展。