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今日 10:37 中國財經

中國首8月商品房銷售額增6.7%

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國家統計局公布，今年首8個月，商品房銷售額9.54萬億元(人民幣．下同)，增長6.7%，增速較首7個月加快0.5個百分點。

其中，住宅銷售額增長9.9%，辦公樓銷售額下降11.7%，商業營業用房銷售額下降12.8%。

期內，商品房銷售面積10.18億平方米，按年下降0.6%，降幅比首7個月收窄0.7個百分點。其中，住宅銷售面積增長0.6%，辦公樓銷售面積下降10.8%，商業營業用房銷售面積下降13.9%

8月底，商品房待售面積4.98億平方米，比7月底減少92萬平方米。其中，住宅待售面積減少140萬平方米，辦公樓待售面積增加16萬平方米，商業營業用房待售面積增加16萬平方米。

首8個月，全國房地產開發投資8.46萬億元，按年增長10.5%，增速比首7月回落0.1個百分點。其中，住宅投資6.22萬億元，增長14.9%，增速回落0.2個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為73.52%。

期內，房屋新開工面積14.51億平方米，增長8.9%，增速回落0.6個百分點。其中，住宅新開工面積10.71億平方米，增長8.9%。房屋竣工面積4.16億平方米，下降10%，降幅收窄1.3個百分點。其中，住宅竣工面積2.93億平方米，下降9.6%。

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