中國財經

人民銀行公開市場今日沒有進行逆回購操作。

人行公告，今日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約8000億元人民幣。銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收逆回購到期等因素影響，今日不開展逆回購操作。

今日有1600億逆回購到期，據此計算，公開市場口徑單日實現等額淨回籠。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期2700億元，因中秋假期，上周五(13日)到期的400億元逆回購將延至今日到期。此外，本周二(17日)還將有2650億元MLF到期。