中國財經

國務院總理李克強表示，就業是最大的民生，只要就業比較充分，收入持續增加，環境質量不斷改善，增速高一點、低一點，都是可以接受的。

李克強接受俄羅斯塔斯社訪問時指出，在目前國際形勢錯綜複雜的背景下，在較高的基數上，中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長，是十分不容易的。受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，中國經濟也面臨一定下行壓力，但中國經濟發展有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。具體來說，首先是龐大的國內市場將持續釋放需求拉動力；其次，不斷深化的改革開放將進一步激發經濟活力；第三，中國有足夠的宏觀調控手段和能力將創造穩定的發展環境。

他強調，多年以來，面對經濟下行壓力，中國政府堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，而是不斷創新和完善宏觀調控，保持較低的政府負債率，為應對可能出現的風險預留政策空間。針對目前經濟形勢的變化，政府將在保持宏觀政策連續性穩定性的基礎上，運用好逆周期調節工具，實施大規模減稅降費、增加專項債券使用、降低融資成本、鼓勵創業創新等政策，夯實微觀經濟基礎。政府完全有信心、有能力克服各種風險挑戰，保持經濟平穩健康發展。

被問到中國是否仍舊支持全球化，李克強稱，中國將繼續堅定支持經濟全球化，同各國一同維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，支持對世界貿易組織進行必要改革，促進全球貿易和投資自由化便利化。

他表示，在參與經濟全球化過程中，存在着一些方面機會和受益不均、傳統產業和就業受到衝擊等包容性不足問題。對此，要全面深入分析，找出癥結所在，有針對性地加以解決，不能簡單地、片面地把所有問題都歸咎於經濟全球化本身。