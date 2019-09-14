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今日 13:41 中國財經

滬自貿區臨港新片區首批23項目集中簽約

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上海自由貿易試驗區臨港新片區首批重點項目，日前集中簽約和開工，其中簽約項目23個，總投資超過110億元人民幣。

是次集中簽約的重點項目，主要聚焦臨港新片區產業發展戰略的三大功能，即重點發展集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空、新能源汽車、裝備製造和綠色再制造等產業，打造面向未來的智能製造功能。

此外，集聚新型國際貿易服務、高端金融服務、高端航運服務，以及科技服務產業，打造面向國際的高端服務功能。

同時，對標全球最高標準、最好水平，發揮新片區的創新優勢，增強新片區科技創新策源能力。

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