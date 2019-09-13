中國財經

美國倉儲式超市Costco上海門市在過去兩天又再度火熱起來，因貴州茅台向該店投放1萬多瓶茅台酒，消費者憑Costco會員卡在周三至四(11至12日)期間，可以1499元(人民幣‧下同)買一瓶「飛天茅台」，該酒目前在市場零售價通常在2500元以上，價差驚人，讓該店再現排隊人潮。

內地傳媒報道，周三首天5000瓶茅台酒已被搶購一空，周四上午Costco人流量比前一天增加一倍。有網民指出，周四晚上Costco店內已貼出的通告，指「飛天茅台」已售完。

貴州茅台表示，今次與Costco合作，希望透過「精準投放」，讓消費者用平實的價格買到茅台酒，也是對市場炒作的強力回擊。這次銷售模式不同之處在於，為減少擁擠的現象，Costco會員需先付款，再以購物票券領取一張購酒卡，去特定窗口排隊領取商品。

該公司上海省區負責人表示，茅台在Costco開幕期間銷售火爆的消息，引起集團高層關注，並安排銷售部門追蹤，其後帶隊與Costco上海店接洽，提出茅台與Costco合作的想法，這次決策拍板非常迅速，從集團高層到銷售公司決策執行只花了一周。

上海Costco於8月27日在上海開幕後出現洶湧人潮，瘋搶各類貨品的場面成為各地傳媒報道焦點，惟僅一星期後，Costco上海店就開始出現排隊退會員卡的隊伍。

對於今次「飛天茅台」於上海Costco平賣，有不少網友笑稱，「退卡的人哭暈在廁所」、「剛退會員卡，又得去辦了」。