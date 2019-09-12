中國財經

中美就貿易問題釋善意，中秋節小長假期前夕，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市大升297點子，創3個星期高，中段一度升穿7.08，高見7.0786；本周累漲0.51%，創3個月最大周升幅。

人民幣兌美元在岸價收報7.0882，較上日下午4時30分收報7.1179，大升297點子或0.42%；較晚上11時30分最後成交價7.1159，走強277點子。

離岸價(CNH)亦收復7.08，高見7.0731，截至香港時間下午5時56分，離岸價報7.0791，在岸價報7.085。

官方今日開出的中間價報7.0846，較上日報7.0843，下調3點子。

交易員指出，中美兩國就貿易問題釋放善意，離岸及在岸價大幅回升，且離岸價表現更為積極，表明市場情緒樂觀，隨着中間價和收市價偏離基本修復，中間價有望小幅回升。

另有交易員認為，美國總統特朗普雖然暫時放下極限施壓，不過推遲加稅舉措並非實質性利好，中間還需要看中美談判的進展，在這段時間內中國有國慶假期，滙率可能會偏向穩定，但談判並不會一帆風順，如無特別意外人民幣交易範圍將較月初有所上移。接下來市場將重點關注歐洲央行(ECB)利率決議，目前市場普遍預期該央行將宣布新的刺激措施。

中國豁免部分美國貨關稅後，美國總統特朗普宣布，就2500億美元中國商品關稅稅率由25%調高至30%的日期，從10月1日押後至10月15日。