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今日 16:42 中國財經

內地金融機構次季總資產增8.4%

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人民銀行公布，按初步統計，今年第二季末，內地金融業機構總資產308.96萬億元(人民幣．下同)，按年增長8.4%。其中，銀行業機構總資產281.58萬億元，上升8.2%；證券業機構總資產7.88萬億元，增長11.2%；保險業機構總資產19.5萬億元，上漲10.5%。

期內，金融業機構總負債281.66萬億元，按年增長8.2%，其中，銀行業機構總負債258.8萬億元，上升7.9%；證券業機構總負債5.66萬億元，增長13.4%；保險業機構總負債17.21萬億元，上升9.9%。

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