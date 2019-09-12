中國財經

上證指數早段由升轉跌，現跌2點，深成指跌8點。

上證指數現報3006點，跌2點或0.08%，最低見3005點，跌3點或0.12%，成交913.27億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9845點，跌8點或0.08%，最低見9837點，跌16點或0.17%，成交1360.5億元。

滬深300指數報3935點，升5點或0.15%；創業板指數報1697點，跌6點或0.36%。

各板塊普遍走弱，半新股挫逾1%；有色金屬、煤炭、石油、金融、化工、房地產、電力股偏軟；水泥、鋼鐵股則靠穩。