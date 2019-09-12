中國財經

對於中國公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，《人民日報》刊登署名鐘聲的文章認為，這是從大局着眼的理性之舉，旨在為企業減壓。

文章稱，中方反制行動，是面對美方單方面挑起並不斷升級經貿摩擦的正義之舉。公布關稅排除清單，體現出中方在應對中美經貿摩擦過程中一貫的理性、克制。中方的對美反制措施，不是為了反制而反制，更不是為了加徵關稅而加徵關稅。

文章又指出，美方一些人刻意曲解中國公布關稅排除清單，稱之為中方無法承受經貿摩擦影響的象徵。顯然，他們這是一葉障目，抑或虛張聲勢。中國經濟有足夠韌性，不懼任何外部挑戰。面對外部層出不窮的種種不確定性，中方堅持以理性態度來應對，以辦好自己的事情為關鍵，以保持自身穩定性來穩大局，就是最好的抉擇。

另據《人民日報》同日報道，「排除清單」旨為企業減壓，此次公布的排除清單中雖只有16項商品，但實際覆蓋面並不低，強調排除商品的適用範圍不限於申請企業。在排除清單內的商品，進口企業不論是否提交過排除申請，都可以享受排除措施。

中國國務院關稅稅則委員會周三公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，從9月17日起免除16項從美國進口商品的加徵關稅，具備退稅條件的將退還已加徵關稅稅款。