內地上月社會融資規模勝預期。
人民銀行公布，8月份社會融資規模增量1.98萬億元(人民幣‧下同)，高於市場期的1.6萬億元，比上年同期多376億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.3萬億元，按年少增95億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少247億元。
8月底，社會融資規模存量216.01萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額146.82萬億元，按年增長12.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.23萬億元，按年下降10.3%。
今日 18:04 中國財經
內地上月社會融資規模勝預期。
人民銀行公布，8月份社會融資規模增量1.98萬億元(人民幣‧下同)，高於市場期的1.6萬億元，比上年同期多376億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.3萬億元，按年少增95億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少247億元。
8月底，社會融資規模存量216.01萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額146.82萬億元，按年增長12.6%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.23萬億元，按年下降10.3%。
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