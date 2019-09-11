中國信通院公布，今年1至8月，內地手機市場出貨量2.51億部，按年下跌5.5%。
期內，智能手機出貨量2.4億部，按年減少4%，佔同期國內手機出貨量的95.6%。上市智能手機新機型264款，按年跌36.5%，佔同期新機型數量的77%。
單計8月，內地手機市場出貨量3087.5萬部，按年下跌5.3%。其中，智能手機出貨量2959.5萬部，跌2.8%，佔同期國內手機總出貨量的95.9%。
上月上市智能手機新機型36款，按年減少10%，佔同期手機新機型總量的80%。
今日 16:17 中國財經
中國信通院公布，今年1至8月，內地手機市場出貨量2.51億部，按年下跌5.5%。
期內，智能手機出貨量2.4億部，按年減少4%，佔同期國內手機出貨量的95.6%。上市智能手機新機型264款，按年跌36.5%，佔同期新機型數量的77%。
單計8月，內地手機市場出貨量3087.5萬部，按年下跌5.3%。其中，智能手機出貨量2959.5萬部，跌2.8%，佔同期國內手機總出貨量的95.9%。
上月上市智能手機新機型36款，按年減少10%，佔同期手機新機型總量的80%。
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