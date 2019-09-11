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今日 14:30 中國財經

A股午後走低 深成指創板挫逾1%

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A股午後維持走低，深成指及創業板雙雙挫逾1%。

上證指數現報3007點，跌13點或0.46%，最低見3005點，跌15點或0.51%，成交2220.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9841點，挫123點或1.24%，低見9843點，挫121點或1.22%，成交3207.75億元。

滬深300指數報3925點，跌33點或0.85%；創業板指數報1703點，挫21點或1.26%。

各板塊普遍向下，石油、水泥、電力、鋼鐵股偏軟；煤炭、金融、有色金屬、房地產、化工股則靠穩。

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