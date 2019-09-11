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國務院國資委黨委書記、主任郝鵬表示，國資委願意同香港共同發揮和放大「一國兩制」優勢，在推動改革開放上實現新合作，支持中央的企業攜手各方，特別是香港企業共同開拓第三方市場，探索各種所有制經濟深度合作的途徑和方式，形成互利共贏、融合發展的命運共同體。

郝鵬出席「一帶一路」高峰論壇時指出，香港作為重要的國際金融、貿易、航運中心，作為全球公認的最為自由的經濟體，在中央企業參與共建「一帶一路」中發揮着重要而獨特的作用。目前88家央企在港設立了經營單位2300多家，資產總額超過4萬億元，在港控股的上市公司119戶，市值約佔香港市值近20%；2018年以來在港發行各類債券超過2000億元，為「一帶一路」項目籌措大量資金，也為香港經濟社會發展做出重要的貢獻。

他提出，願意共同發揮和放大香港服務業發達的優勢，在推動重大項目建設上實現新合作；願意共同發揮和放大香港打造國際科技創新中心的優勢，在實施創新發展上實現新合作；願意共同發揮和放大粵港澳大灣區建設的優勢，在打造世界一流灣區上實現新合作，支持央企攜手各方，特別是港企用足用好國家的政策紅利，共同在能源、交通、通訊等領域密切合作，共同發展高增值的航運業、共同開展高水平的國際貿易，攜手打造「一帶一路」重要的支撐區。