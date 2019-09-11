中國財經

中國宏觀經濟研究院首席專家陳東琪認為，中國「十四五」期間(2021至2025年)，GDP增速預計會跌破6%，但並不存在經濟失速風險。

陳東琪接受路透專訪時表示，受貿易戰和世界商業周期雙重影響，中國經濟面臨新的外部壓力，今年第三季國內生產總值(GDP)增幅可能會低於上半年，但末季因降準等政策刺激而企穩，全年增幅預計6.2%。

他又稱，中國居民消費快速升級，新消費需求幾乎在引領世界潮流，經濟圈、城市群的發展活力很強，後發地區追趕式發展，以及開放和創新步伐明顯加快，這些因素都支撐中國經濟較其他經濟體增長更快更穩，更具有持續性。

陳東琪表示，這也就是中國經濟的韌性所在，中國經濟在前40年體量快速擴大基礎上從高速度型轉向高質量型，勢必換擋減速，這個減速趨勢還會延續一段時間，但中國經濟這輛快車不會脫軌，不會落入「中等收入陷阱」，即使「十四五」GDP增速「破6」、在5.5%左右，也是全球主要經濟體增速排序中最快的。

他強調，中國目前關注的不是發展數量或速度多高，而是質量有多好，創新和競爭力有多強，消費和民生改善有多少。生產和發展的重點，轉向以滿足人民美好生活為目的。這是一個很大的模式轉變，也是分析和理解新時代中國經濟的關鍵。

談及當前形勢和未來走向時，陳東琪指出，貿易戰破壞國際市場規則和公平貿易秩序，傷害世界經濟，影響中國、美國和那些對「貿易+製造」依賴程度較高國家的貿易和經濟增長。他預計，中國今年後兩季的對外貿易流量還會減速，但全年進出口總規模將進一步擴大，雖然對美國的貿易份額降低，但對歐盟、東盟及「一帶一路」的貿易份額提高。