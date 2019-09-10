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高盛料美國經濟三成機會陷入衰退



高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的機會，調高至25%至30%，仍建議投資者投資美國股票。

蘋果公布iPhone 11手機 配備2倍光學變焦鏡頭



蘋果在產品發布會推出3個型號新款手機，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，售價分別為699、999、1099美元。外界有評論認為新iPhone外觀設計有欠優雅，仍保留「劉海」屏幕，但加入2倍光學變焦、遠距拍攝、廣角鏡頭等更強攝像技術，電池續航能力亦提升。

蘋果推Apple Watch第5代 屏幕常亮顯示信息



蘋果同時推出Apple Watch第5代，屏幕實現常亮顯示信息；此外又推出Apple TV+串流服務，家庭用戶月費低至4.99美元，低於分析員估計；亦推出遊戲服務Arcade。

道指高收73點曾挫逾百 蘋果漲逾1%



Facebook (fb)和Alphabet等科技龍頭被美國多個州政府反壟斷調查，加上福特汽車遭下調信貸評級，道指曾挫118點，最終以全日最高位收市，反覆上揚73點或0.28%；標指微漲0.03%；納指跌0.04%。fb和Netflix分別挫1.37%和2.16%；蘋果高收逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部JOLTS 7月職位空缺按月減少3.1萬份，數據遜預期。

￭ 美國總統特朗普宣布炒掉國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，因二人意見不合。

￭ 波音8月飛機交付量按年跌72%，今年以來累計少逾40%，主要受737 MAX停飛困擾。

￭ 美滙指數曾升0.19%，報98.463，尾段靠穩。避險需求降，日圓挫0.31%。英鎊曾漲0.27%。

￭ 紐約期金收市下滑0.8%，每盎斯報1499.2美元。

￭ 國際油價先升後跌，紐約期油收市跌0.8%；布蘭特期油挫0.3%。

￭ 路透消息：意大利新執政聯盟擬把2020年預算赤字佔GDP的比例提高至約2.3%，遠高於目前2.1%目標。

￭ 英倫銀行行長卡尼：孳息曲線倒掛並非是對經濟前景信心的判斷。

￭ 歐股先低後高，英法德三大股市收市漲幅介乎0.08%至0.44%。

￭ 李克強會見訪華美國企業家代表時稱，中美應求同存異，解決分歧。

￭ 中國駐南非大使在南非報紙發表文章，抨擊特朗普貿易立場出爾反爾。

林鄭:香港金融市場和銀行體系運作如常



行政長官林鄭月娥出席活動時指出，過去3個月社會爭議不斷，完全沒有影響香港的核心競爭力，金融市場和銀行體系運作如常，聯繫滙率制度運作良好。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26773點，較昨日恒指收市高水89點。

￭ ADR港股比例指數報26721，較香港收市高37點。

￭ 首創置業(02868)公開掛牌出售天城永元50%股權，轉讓底價30.25億人民幣。

￭ 白雲山(00874)董事會批准分拆廣州醫藥在聯交所上市。

￭ 會德豐地產將軍澳MARINI及GRAND MARINI周三共售318伙，周二下午6時截票共收逾5600票，超購16.6倍。