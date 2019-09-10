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今日 17:24 中國財經

中國取消QFII及RQFII投資額度限制

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國家外滙管理局宣布，為進一步擴大中國金融市場對外開放，經國務院批准，決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)(下稱合格境外投資者)的投資額度限制。

外管局表示，自2002年實施QFII制度、2011年實施RQFII制度以來，來自全球31個國家和地區，超過400家機構投資者通過此渠道投資中國金融市場。

多年來，外管局一直堅持在有效防範風險前提下，積極主動推進金融市場對外開放，持續推動合格境外投資者制度外滙管理改革，已於2018年取消相關滙兌限制。此次全面取消合格境外投資者投資額度限制，是外管局在合格境外投資者外滙管理領域的又一重大改革舉措。

外管局稱，此次取消合格境外投資者投資額度限制時，RQFII試點國家和地區限制也一併取消。今後，具備資格的境外機構投資者，只須進行登記即可自主滙入資金開展符合規定的證券投資，境外投資者參與境內金融市場的便利性將再次大幅提升，中國債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受。

下一步，外管局將繼續深化外滙管理改革，不斷採取有力措施擴大對外開放，支持境外投資者投資境內金融市場，提升跨境投融資便利化程度。同時，在開放中適應開放，切實防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。

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