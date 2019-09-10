中國財經

A股午後維持偏軟，上證指數跌7點，深成指跌43點。

上證指數現報3017點，跌7點或0.24%，最低見3005點，跌19點或0.64%，成交2353.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9958點，跌43點或0.44%，低見9903點，跌98點或0.98%，成交3613.77億元。

滬深300指數報3954點，跌18點或0.45%；創業板指數報1726點，跌7點或0.41%。

各板塊個別發展，金融、房地產、有色金屬、水泥股偏軟；電力、石油、鋼鐵、化工、煤炭股則靠穩。