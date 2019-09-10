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美中貿易全國委員會:無美企要撤華

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中美貿易糾紛短期或未能化解，但美中貿易全國委員會(USCBC)副會長Jake Parker表示，目前未看到有美國公司要離開中國。

Parker在紐約一個會議中指出，USCBC在兩周前針對200多家美國跨國企業展開的調查，結果顯示貿易緊張關係對這些美企產生了影響明顯的衝擊。他們有些銷售額下跌是由於關稅，有些是由於對美企持續供應有疑慮，有些則是由於美企不再被視為可靠的供應商。

他強調，最後一點尤其重要。這不僅僅是因為從關稅層面看，中國客戶可能會顧慮到潛在關稅造成的產品價格浮動，另一方面由於被添加進實體清單的企業，中國客戶將美企視為更不可靠的供應商。即使一些不大可能被添入實體清單的企業，也覺得這對他們的業務有潛在風險。

對於應對關稅措施，Parker表示，供應鏈受關稅影響的美企正在考慮各種各樣的選擇，部分已計劃維持現有的供應鏈，這些企業需要降低利潤率，或者盡可能多地轉嫁關稅成本。大部分仍在估算進行供應鏈重組前，關稅還會實施多久。

談及美企是否會離開中國，彭捷寧回應道，至少從USCBC調查的企業來說，沒有美國公司要離開中國，因他們大部分都是「在中國生產，在中國銷售」，必須要繼續擴張生產能力和市場份額，以更好地在未來的中國市場服務並實現增長。

他補充道，只有一小部分、大概25%的美國企業，正在權衡可以平衡中國市場的地點，一是在周邊亞洲區域，或是於美國。

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