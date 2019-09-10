上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3027點，升2點或0.09%；現報3020點，跌4點或0.14%。
深成指開市報10005點，升3點或0.04%；現報9986點，跌15點或0.15%。
滬深300指數開市報3976點，升3點或0.1%；現報3967點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報1733點，升不足1點或0.02%；現報1730點，跌2點或0.15%。
各板塊個別發展，鋼鐵、石油、煤炭股靠穩；有色金屬、金融、水泥、房地產、化工、電力股則偏軟。
今日 09:35 中國財經
上證指數高開2點後偏軟。
上證指數開市報3027點，升2點或0.09%；現報3020點，跌4點或0.14%。
深成指開市報10005點，升3點或0.04%；現報9986點，跌15點或0.15%。
滬深300指數開市報3976點，升3點或0.1%；現報3967點，跌5點或0.13%。
創業板指數開市報1733點，升不足1點或0.02%；現報1730點，跌2點或0.15%。
各板塊個別發展，鋼鐵、石油、煤炭股靠穩；有色金屬、金融、水泥、房地產、化工、電力股則偏軟。
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