中國財經

上證指數高開2點後偏軟。

上證指數開市報3027點，升2點或0.09%；現報3020點，跌4點或0.14%。

深成指開市報10005點，升3點或0.04%；現報9986點，跌15點或0.15%。

滬深300指數開市報3976點，升3點或0.1%；現報3967點，跌5點或0.13%。

創業板指數開市報1733點，升不足1點或0.02%；現報1730點，跌2點或0.15%。

各板塊個別發展，鋼鐵、石油、煤炭股靠穩；有色金屬、金融、水泥、房地產、化工、電力股則偏軟。