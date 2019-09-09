中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌43點子，中段一度跌穿7.13，低見7.1381。

人民幣兌美元在岸價收報7.1286，較上周五(6日)下午4時30分收報7.1243，跌43點子或0.06%；較晚上11時30分最後成交價7.115，走弱136點子。

離岸價(CNH)亦曾失守7.13，低見7.132，截至香港時間下午5時49分，離岸價報7.1217，在岸價報7.1278。

官方今日開出的中間價報7.0851，較上日報7.0855，上調4點子或0.01%。

交易員指出，中間價延續窄幅上落，繼續向市場傳遞監管維穩意圖，中美工作層將在本月中旬開始磋商，但此前磋商多次反覆，市場對接下來的談判並沒有明顯的預期，在實質性利好落地前，人民幣料大體維持在區間內寬幅上落。

另有交易員認為，疲軟的中國出口數據突顯貿易戰的負面作用，而人行及時宣布降準舉措也部分緩解市場情緒，當然中間價的定價水平料會成為滙市的關鍵指引，短期人民幣料不會偏離中間價太遠。隨着全球主要經濟體進入寬鬆周期，利差優勢料會繼續助力資本流入，人民幣也不存在大幅貶值基礎。

人民銀行上周五宣布，決定9月16日全面下調存款準備金率0.5個百分點；另外定向下調存款準備金率1個百分點，分別在10月15日和11月15日實施，將釋放長期資金約9000億元人民幣。