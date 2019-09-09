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工信部部長苗圩上周五在京會見德國經濟和能源部國務秘書努斯鮑姆，以及由歐洲跨國公司高層組成的經濟代表團，雙方就進一步加強中德在5G、智能網聯汽車、製造業等領域的互利合作達成廣泛共識。

苗圩讚賞德國政府關於在5G建設方面不會排除某一企業的立場，希望德方在歐盟進一步發揮積極作用，推動公平、非歧視性的市場環境。

苗圩表示，中方當前大力推動製造業高質量發展，進一步擴大製造業開放，持續優化營商環境，歡迎包括德國在內的各國企業把握時機，積極擴大在華投資合作，實現共贏發展。