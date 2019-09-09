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德國飛行出租車初創企業Volocopter公布，完成5000萬歐羅融資，此由吉利控股集團領投，戴姆勒也參與投資，兩公司各持股10%。

本輪融資將幫助Volocopter旗下Volocity機型在未來3年獲得歐洲航空安全局(EASA)的商業認證，進一步助推商業化進程。

該公司仍與更多投資者商談，爭取在年底左右完成第二輪融資。包括當前這輪投資，Volocopter已經籌集了8500萬歐羅。

除了投資外，吉利控股和Volocopter還同意在中國成立一家合資企業，將其飛行出租車推向中國市場。