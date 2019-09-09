熱門：

今日 15:28 中國財經 國際財經

吉利戴姆勒入股德企Volocopter

放大圖片

德國飛行出租車初創企業Volocopter公布，完成5000萬歐羅融資，此由吉利控股集團領投，戴姆勒也參與投資，兩公司各持股10%。

本輪融資將幫助Volocopter旗下Volocity機型在未來3年獲得歐洲航空安全局(EASA)的商業認證，進一步助推商業化進程。

該公司仍與更多投資者商談，爭取在年底左右完成第二輪融資。包括當前這輪投資，Volocopter已經籌集了8500萬歐羅。

除了投資外，吉利控股和Volocopter還同意在中國成立一家合資企業，將其飛行出租車推向中國市場。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。