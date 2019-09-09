熱門：

今日 14:35 中國財經

阿里將踏入20周年 向杭州致以感謝

放大圖片

阿里巴巴集團表示，在踏入20歲生日前夕，以全體阿里人名義向家鄉杭州致以感謝，感謝杭州讀懂阿里最初的夢想，讓千萬創業者追求着心中的光。

集團董事局主席馬雲表示，杭州有優秀的人才、良好的環境，以及為未來拼搏的文化。

信中指出，杭州和阿里巴巴有着一樣的基因、一樣的堅持、一樣的擔當、一樣的未來。

另外，主席馬雲稱，阿里歷史上所有重大決定，都跟錢無關，都跟價值觀有關。」即將於9月10日迎來20周年，阿里巴巴預告，將於周年日宣布新的價值觀—「新六脈神劍」。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。