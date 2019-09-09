中國財經

阿里巴巴集團表示，在踏入20歲生日前夕，以全體阿里人名義向家鄉杭州致以感謝，感謝杭州讀懂阿里最初的夢想，讓千萬創業者追求着心中的光。

集團董事局主席馬雲表示，杭州有優秀的人才、良好的環境，以及為未來拼搏的文化。

信中指出，杭州和阿里巴巴有着一樣的基因、一樣的堅持、一樣的擔當、一樣的未來。

另外，主席馬雲稱，阿里歷史上所有重大決定，都跟錢無關，都跟價值觀有關。」即將於9月10日迎來20周年，阿里巴巴預告，將於周年日宣布新的價值觀—「新六脈神劍」。