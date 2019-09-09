中國財經

A股午後維持升勢，深成指與創業板雙雙漲逾1%。

上證指數現報3014點，升15點或0.5%，最高見3026點，升26點或0.89%，成交1766.85億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9944點，漲120點或1.23%，暫時為全日最高位，成交2581.64億元。

滬深300指數報3963點，升15點或0.39%；創業板指數報1716點，漲24點或1.45%。

各板塊幾乎全線向好，鋼鐵、化工、電力股漲逾1%；房地產、煤炭、石油、有色金屬、水泥、金融股靠穩；農林牧漁股則偏軟。