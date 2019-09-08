中國財經

中國8月出口以美元計重回負增長，並遜市場預期。

中國海關總署公布，按美元計價，8月中國進出口總值3947.6億美元，下降3.2%。其中，出口2148億美元，下降1%，較預期上升2.1%為差；進口1799.6億美元，下降5.6%；貿易順差348.4億美元，擴大32.5%。

今年前8個月，中國進出口總值2.95萬億美元，按年下降2%。其中，出口1.6萬億美元，增長0.4%；進口1.35萬億美元，下降4.6%；貿易順差2592.7億美元，擴大37.1%。

以人民幣計價，8月進出口總值2.72萬億元人民幣，增長0.1%。其中，出口1.48萬億元人民幣，增長2.6%；進口1.24萬億元人民幣，下降2.6%；貿易順差2396億元人民幣，擴大41.8%。

首8月，進出口總值20.13萬億元人民幣，按年增長3.6%。其中，出口10.95萬億元人民幣，增長6.1%；進口9.18萬億元人民幣，增長0.8%；貿易順差1.77萬億元人民幣，擴大46%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，當前國際經濟、貿易增長放緩，但中國外貿進出口一直表現出很強的韌性，單月進出口連續5個月超過2.5萬億元人民幣。中國既是「世界工廠」，也是「世界市場」。

他續稱，今年以來，中國出口商品結構持續優化，擴大進口邁出堅實步伐，民生消費類產品增長較快。首8個月豬肉、牛肉和水海產品分別大幅增長66.1%、65.2%和38.5%。

下一步將全力做好穩外貿、穩外資相關政策的落實，持續優化口岸營商環境，全力促進外貿穩中提質。