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鮑威爾:美國就業市場強勁 不預期經濟將衰退



美國聯儲局主席鮑威爾在瑞士發表言論，稱美國經濟仍不俗，局方並不預期出現衰退，但中美貿易摩擦令企業對投資有保留，強調局方將按經濟形勢採取適當行動。

庫德洛:中國無要求推遲10月生效關稅



美國白宮經濟顧問庫德洛對當地傳媒稱，中國沒有要求推遲10月1日生效的關稅，即將舉行的貿易談判也沒有任何先決條件。另外，他稱歡迎聯儲局今年秋季減息。

美8月非農新增職位13萬個 低預期



美國勞工部8月非農業新增職位13萬個，少於預期；失業率維持3.7%，符預期。

鮑威爾重申撐經濟 道指高收69點



美國8月非農職位增長遜預期，美股反覆上升，因為投資者仍認為聯儲局短期內或會再減息一次；鮑威爾的言論進一步強化市場預期，道指升幅曾擴至132點，收市仍漲69點或0.26%；標指反覆彈高0.09%；納指則反覆回吐0.17%。微軟及蘋果股價都偏淡，英特爾則抽高1.64%。油股埃克森美孚及雪佛龍都報升。

人行宣布降準 放水9000億



人民銀行宣布全面及定向降準，9月16日下調存款準備金率0.5個百分點，合共釋放長期資金約9000億元人民幣。

外圍焦點簡訊

￭ 利率期貨數字顯示，聯儲局有91.2%機會在本月議息會議減息四分之一厘。

￭ 美國多個州總檢察官辦公室周一將公布，對科技巨擘展開反壟斷調查。

￭ 滙市變動微，美滙指數尾段升0.01%，報98.42；歐羅兌美元偏軟，日圓兌美元持穩。

￭ 紐約期金早段反彈，惟收市下滑0.7%，每盎斯報1515.5美元。

￭ 紐約期油曾挫2.61%，收市倒升0.4%；布蘭特期油漲1%。

￭ 英國上議院通過法案，阻首相推動10月底硬脫歐，並押後脫歐日期。約翰遜稱不願考慮辭職。

￭ 歐股收市造好，德股升0.54%，英股及法股同漲約0.1%。

￭ 華為發布新一代旗艦處理器，包括Kirin990及Kirin990 5G。

長建據報曾出價730億 洽購加拿大Inter Pipeline



加拿大媒體稱，長江基建(01038)7月曾出價124億加拿大元(約730.8億港元)，洽購當地石油管道營運商Inter Pipeline，但被對方拒絕。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26642點，較昨日恒指收市低水49點。

￭ ADR港股比例指數報26621點，較香港收市低69點。

￭ 重慶農村商業銀行(03618)獲中證監通知核准發行A股。