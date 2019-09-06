在中國經營必勝客與肯德基餐廳業務的百勝中國(Yum China)宣布，首席財務官羅偉傑(Jacky Lo)以個人原因離開公司。
根據公告，羅偉傑自2017年6月起出任百勝中國首席財務官，他將工作至10月16日，其後由Ka Wai Andy Yeung接任。
Yeung曾經出任金融初創企業Smart Finance與中國互聯網初創企業Cheetah Mobile的首席財務官。他將於9月16日加入百勝中國，成為候任首席財務官。
百勝中國股價在市後交易時段變動不大。
在中國經營必勝客與肯德基餐廳業務的百勝中國(Yum China)宣布，首席財務官羅偉傑(Jacky Lo)以個人原因離開公司。
根據公告，羅偉傑自2017年6月起出任百勝中國首席財務官，他將工作至10月16日，其後由Ka Wai Andy Yeung接任。
Yeung曾經出任金融初創企業Smart Finance與中國互聯網初創企業Cheetah Mobile的首席財務官。他將於9月16日加入百勝中國，成為候任首席財務官。
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