中國財經

上證指數早段升幅收窄，現升3點，深成指升8點。

上證指數現報2989點，升3點或0.12%，最高見2998點，升12點或0.41%，成交1146.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9791點，升8點或0.08%，高見9837點，升53點或0.55%，成交1758.48億元。

滬深300指數報3934點，升9點或0.23%；創業板指數報1686點，跌2點或0.13%。

各板塊個別發展，半新股漲逾3%；煤炭、化工、金融、房地產股靠穩；有色金屬、水泥、石油、鋼鐵、電力股則偏軟。