中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升79點子，早段一度逼近7.12關口，高見7.1206。

人民幣兌美元在岸價收報7.1459，較上日下午4時30分收報7.1538，升79點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價7.145，走弱9點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升穿7.13，高見7.1216，截至香港時間下午5時57分，離岸價報7.1463，在岸價報7.1468。

官方今日開出的中間價報7.0852，較上日報7.0878，上調26點子或0.04%。

交易員指出，由於市場風險偏好明顯上升，隔晚美元大幅回落，早段中美談判高層確定10月初啟動第十三輪高級別磋商，消息明顯提振人民幣，但隨後逢低購滙需求出手，人民幣升幅收窄。

另有交易員認為，市場樂觀情緒會短暫推高人民幣，短期或向7.1關口靠近，但由於此前多輪談判雙方取得的成果有限，因此對本輪談判也毋須過多預期；不過根據此前經驗，在談判前夕，滙率表現料相對平穩，人民幣大幅貶值的機率已明顯下跌。

中國商務部表示，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通；工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。美國貿易代表辦公室(USTR)亦證實，中美同意在「未來幾周」在華盛頓舉行部長級貿易磋商。

國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議。會議表示，要及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度，確保經濟在合理區間運行。