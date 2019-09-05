中國財經

中美新一輪貿易談判將於10月初在美國華盛頓展開，法巴中國首席經濟師陳興動指出，中美間的摩擦為地緣政治的競爭，市場不應對新一輪會面抱太大期望，但強調「有談判總好過沒有談判。」

陳興動認為，除非美國經濟進一步轉差及總統大選活動不利於特朗普，否則中美間暫仍難達成協議。

隨着美國對華貨加徵關稅，加上中國內需情況有持續轉差迹象及生產逐步遷移，陳興動相信，中國經濟最困難的情況或於今年第四季或明年第一季出現。

人民幣滙率持續貶值，法巴料今年第四季人民幣兌美元會跌至7.25元的水平，明年第二季會進一步貶至7.3元，但料7.35元為底線。陳興動相信，中國當局不希望人民幣過分貶值，避免市場對中長期經濟發展失去信心。不過，他認為中國在經過2015年後，對人民幣貶值再引發的資本外流已有嚴格管控，故今次貶值未見有資本外流的情況，令當局有更大空間讓人民幣走貶。

環球經濟前景不穩，法巴對作為風險資產的股市亦持審慎態度。其中，法巴亞太區首席股票及衍生產品策略師呂成表示，滬深300指數的估值與該行預期中國經濟走弱有所差距，加上國指未來12個月盈利預期為微跌，滬深300則預期有雙位數增長，故認為A股的下行風險較H股更高。

特首林鄭月娥昨公布正式撤回修訂《逃犯條例》，刺激恒指昨曾飆逾千點。呂成認為，反映出投資者希望有更清晰的訊息，但他認為港股的未來走勢應續跟隨中國經濟增長情況。