訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:11 中國財經

法巴籲勿對中美新一輪會面抱太大期望

放大圖片

中美新一輪貿易談判將於10月初在美國華盛頓展開，法巴中國首席經濟師陳興動指出，中美間的摩擦為地緣政治的競爭，市場不應對新一輪會面抱太大期望，但強調「有談判總好過沒有談判。」

陳興動認為，除非美國經濟進一步轉差及總統大選活動不利於特朗普，否則中美間暫仍難達成協議。

隨着美國對華貨加徵關稅，加上中國內需情況有持續轉差迹象及生產逐步遷移，陳興動相信，中國經濟最困難的情況或於今年第四季或明年第一季出現。

人民幣滙率持續貶值，法巴料今年第四季人民幣兌美元會跌至7.25元的水平，明年第二季會進一步貶至7.3元，但料7.35元為底線。陳興動相信，中國當局不希望人民幣過分貶值，避免市場對中長期經濟發展失去信心。不過，他認為中國在經過2015年後，對人民幣貶值再引發的資本外流已有嚴格管控，故今次貶值未見有資本外流的情況，令當局有更大空間讓人民幣走貶。

環球經濟前景不穩，法巴對作為風險資產的股市亦持審慎態度。其中，法巴亞太區首席股票及衍生產品策略師呂成表示，滬深300指數的估值與該行預期中國經濟走弱有所差距，加上國指未來12個月盈利預期為微跌，滬深300則預期有雙位數增長，故認為A股的下行風險較H股更高。

特首林鄭月娥昨公布正式撤回修訂《逃犯條例》，刺激恒指昨曾飆逾千點。呂成認為，反映出投資者希望有更清晰的訊息，但他認為港股的未來走勢應續跟隨中國經濟增長情況。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。