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今日 15:55 中國財經

商務部:中方堅決反對貿易戰升級

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中美同意下月初在美國華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

中國商務部新聞發言人高峰稱，中方堅決反對貿易戰升級，這不利於中國和美國，也不利於全世界。中美雙方今早的通話，一致認為應共同努力，採取實際行動，為下一步磋商創造良好的條件。

對於美方加徵關稅的措施，高峰表示，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級。中方正就此與美方嚴正交涉，強調貿易戰升級可能給世界帶來災難性後果。

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