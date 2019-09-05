中國財經

中美貿易戰乍露曙光，加上內地放水預期升溫，刺激A股收升。上證指數收漲近1%，連升4日，3000點大關得而復失。市場交投火熱，兩市成交合計大增近32%至7975億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開15點，早段升幅擴大，最高見3015點，漲58點或1.98%，午後升幅略收窄，全日收市報2985點，升28點或0.96%，成交3402.01億元。

深成指亦高開高走，全日收市報9783點，升83點或0.86%，最高見9900點，漲200點或2.07%，成交4573億元。

滬深300指數報3925點，漲39點或1.01%；創業板指數報1689點，漲19點或1.18%。

各板塊幾乎全線走高，金融股漲逾2%；化工、房地產股漲逾1%；有色金屬、電力、鋼鐵、煤炭、石油股靠穩；水泥股則偏軟。

中國商務部表示，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通；工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。美國貿易代表辦公室(USTR)亦證實，中美同意在「未來幾周」在華盛頓舉行部長級貿易磋商。

國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議。會議表示，要及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度，確保經濟在合理區間運行。