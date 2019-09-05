中國財經

A股午後持續上升逾1%。

上證指數現報3005點，漲47點或1.62%，最高見3015點，漲58點或1.98%，成交2228.09億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9873點，漲172點或1.78%，高見9884點，漲184點或1.9%，成交2905.27億元。

滬深300指數報3950點，漲64點或1.66%；創業板指數報1701點，漲31點或1.89%。

各板塊全線呈強，金融股漲逾3%；房地產、化工、煤炭、有色金屬、電力、鋼鐵股漲逾1%；石油、水泥股亦靠穩。