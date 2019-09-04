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中美貿易戰再現升級，評級機構穆迪表示，儘管中美其後表明貿易談判可能恢復，但預計兩國貿易摩擦逐步惡化，將對全球經濟產生持久影響。

穆迪提出中美貿易緊張局勢的三種可能發生的情景，其中「強硬立場」情景的風險增加，隨着最新的局勢升級，這情況發生的概率提高至45%，與「基線預測」情景相同。至於「顯著軟化」情景則不太可能發生，這種情況的概率降至10%。

穆迪推測的「強硬立場」情景是指，美國維持對所有其餘中國進口商品徵收25%的關稅，而中國將作出報復。這意味中美將進一步提高關稅，而雙方可達至妥協的前景暗淡，滙率將成爭議的議題，但不會對汽車加徵關稅，亦不會發生貨幣戰。

「基線情景」則是指現時美國及中國的關稅仍維持，以及新宣布的關稅也將落實。這意味雙方不會達成貿易協議，但談判將繼續，故緊張局勢未有進一步升級；中國對所有美國商品徵收25%關稅不會實施，但仍然作為一種威脅。

穆迪指出，中美貿易爭拗逐步且持續升級，已經對美國、中國以至世界其他地區的經濟活動產生不利影響。穆迪仍然相信在宏觀經濟層面，美國和中國爆發全面貿易戰的風險仍然溫和，但間接影響則較大，對市場信心和投資的影響已經趨於明顯，而若進一步惡化，將可能成為導致經濟急速下行的催化劑。