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《21世紀經濟報道》稱，監管部門已下發文件，要求地方報送2020年重大專項債項目資金需求情況。

報導引述文件稱，經全國人大常委會審議批准，今年將提前下達部分2020年新增地方政府債務限額。地方需報送符合國家重大戰略、符合專項債券支持方向、專項債券發行後能夠及時形成實物工作量的重大項目資金需求和前期準備情況。

此外，監管部門還要求報送：2019年1至7月新增債券使用情況、2020年地方政府新增債券需求情況及2018至2019年使用自身財力償還到期專項債券本金情況。