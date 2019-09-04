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英國反對派奪回脫歐議程主導權 約翰遜表明提前大選



英國國會下議院以328票對301票，通過反對派工黨為首提出的議案，阻止首相約翰遜計劃在10月31日於無協議下脫離歐盟。約翰遜表明將提早大選。

波士頓聯儲總裁:美國經濟良好 不支持再減息



波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫認為，新聞報道顯示美國經濟表現反覆，但實際表現仍相對良好，他不支持聯儲局9月再次減息。

特朗普警告中方 貿談拖至連任將更嚴苛



美國總統特朗普在Twitter警告，美中貿易談判進展順利，但若中方拖延談判，當他勝出連任總統後，雙方達成協議的條件將更嚴苛。

美國製造業突收縮 道指低收285點曾瀉425



美國製造業數據3年來首次收縮，加上特朗普警告中國不得拖延貿談，消息拖累美股道指曾瀉425點，失守26000關，收市仍回落285點或1.08%；標指下滑0.69%；納指回落1.11%。波音及Caterpillar股價分別跌2.66%和1.66%，蘋果挫1.46%，晶片股輝達(Nvidia)倒退1.99%；金融股高盛下滑2.42%，美國運通回吐2.30%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ISM製造業指數8月降至49.1，遜預期，近3年來首次跌穿50水平，反映製造業出現收縮。Markit 8月製造業PMI終值稍微上調至50.3，仍屬2009年9月以來最低。建築開支7月微彈0.1%，遜預期，按年跌2.7%。

￭ 美國10年期債息曾低見1.431厘，尾段收窄跌幅至1.467厘。

￭ 美滙指數曾高見99.37，尾段報99.02，上揚0.1%；歐羅曾跌0.4%，至28個月低位，其後回穩；英鎊曾失守1.2美元，尾段一度重上1.21水平。

￭ 紐約期金收市大升1.7%，每盎斯報1555.9美元。

￭ 石油需求前景不穩，紐約期油曾插4.1%，收市只跌2.1%；布蘭特期油回落0.7%。

￭ 路透：歐央行擬推刺激經濟計劃，包括減息、承諾長期保持低利率環境，及向銀行提供負利率補償。

￭ 意大利反建制的五星運動黨員，投票支持與中間偏左的民主黨組成聯合政府。

￭ 英國股市低收0.19%；德國回落0.36%；法國倒退0.49%。

￭ 法拉第未來(Faraday Future)創始人賈躍亭辭去CEO職務，任命BMW前高層畢福康(Carsten Breitfeld)為全球CEO，並將全球招募董事長。

習近平:港澳台等鬥爭愈來愈複雜



國家主席習近平在中央黨校發表講話稱，在當前和今後一個時期，中國發展進入各種風險挑戰集中顯露的時期，經濟、政治、文化、國防、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面的鬥爭都會有，而且愈來愈複雜。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25474點，較昨日恒指收市低水54點。

￭ 港股ADR比例指數報25549點，較港微升22點。

￭ 國泰航空(00293)行政總裁鄧健榮在給員工的備忘錄稱，受到香港示威活動影響，公司8月收入因而「重創」，傳統旺季的機票預訂量不及預期。

￭ 新城(01030)首8個月累計合同銷售金額按年增長24.84%。

￭ 昌興(00803)旗下廣州義德出售富春東方55%股權，作價5.47億元人民幣。

￭ 允升(01315)：百創8月28日購入允升共7.1億股，佔已發行股本總數約11.83%。

￭ 世紀集團(02113)按每股配售價0.222元，配售新股淨集約3312.6萬元。