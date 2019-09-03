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今日 15:03 中國財經 港股直擊

錦州銀行擬停支付境外債券票息

陷入困境的錦州銀行(00416)表示，計劃暫停向境外債券持有者派發一年的票息。

錦州銀行在周末提交的一份文件中稱，由於資本充足率未滿足相關監管要求，董事會建議取消截至今年10月26日的12個月期間的境外優先股股息。

《華爾街日報》報道指，錦州銀行有關的債券在技術上可被視為優先股，其價格已大幅下挫。野村(Nomura)一份報告指出，自7月下旬以來，這些債券的價格已跌至面值的65%左右，跌幅為面值的20%以上。2017年10月，錦州銀行發行了近15億美元此類證券。

野村稱，錦州銀行是第一家使用額外一級資本類美元債券中的這項條款，來保護財務健康的中資銀行。這些債券是一種應急可轉換債券(contingent convertible, 簡稱CoCo)，被歐洲和亞洲的銀行廣泛用於鞏固自身財務狀況。銀行如果資本不足，可以暫停支付此類票息，或者在某些情況下將這些債券轉換為普通股。

截至6月30日，錦州銀行的核心一級資本充足率為5.14%，接近5.125%的最低監管要求。若錦州銀行的核心一級資本充足率跌破這一最低監管要求，其CoCo債券將轉換為普通股。

這些利息支付是非累積性的，意味着如果錦州銀行再次開始付息，不必補發拖欠的總計約8200萬美元利息。這類債券的年息通常為5.5%。

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