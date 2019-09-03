中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌2點，深成指則升29點。

上證指數現報2921點，跌2點或0.08%，最低見2915點，跌8點或0.3%，成交1825.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9599點，跌29點或0.31%，高見9614點，升45點或0.47%，成交2773.7億元。

滬深300指數報3842點，跌5點或0.15%；創業板指數報1654點，升2點或0.14%。

各板塊個別發展，半新股漲逾7%；水泥股漲逾1%；房地產、鋼鐵、電力、化工股靠穩；石油、煤炭、金融、有色金屬股偏軟。