中國財經

台灣金管會計劃擴大鬆綁法規及商品，以與新加坡及香港競爭財富管理業務。

《工商時報》引述金管會主委顧立雄指出，由於香港反送中行動影響金融中心資金進出，加上台灣吸引境外資金及台商資金回台，金管會預計年底前將會推出針對專業投資者、擴大鬆綁法規及商品，以爭取財富管理業務。

報道稱，金管會將檢討多項開放事項，包括更多境外結構型商品在台銷售、放寬台灣人可投資境外債券信評等級、開放複委託有價證券融資保證業務、境外資金滙回可用於信託集合管理運用賬戶等。