中國財經

上證指數早段由升轉跌，現跌3點。

上證指數現報2921點，跌3點或0.1%，最低見2916點，跌7點或0.25%，成交966.53億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9577點，跌7點或0.08%，高見9613點，升44點或0.46%，成交1518.89億元。

滬深300指數報3846點，跌2點或0.05%；創業板指數報1651點，跌1點或0.07%。

各板塊普遍向下，煤炭、石油、化工、金融、有色金屬股偏軟；水泥股則漲逾1%；房地產、鋼鐵、電力股靠穩。